PLAHVATUSLIK ELULOORAAMAT: Barbara Bush oli mehe salasuhte tõttu enesetapu äärel 

Ameerika ühe mõjukama naise eluloo pani kirja väljaande USA Today Washingtoni büroo juht Susan Page. 2. aprillil ilmunud raamat kannab pealkirja „The Matriarch: Barbara Bush and the Making of an American Dynasty“ („Matriarh: Barbara Bush ja ühe Ameerika dünastia sünd“). Ehkki Barbara oli ainus naine Ameerika ajaloos, kes nõustas presidentuuri ajal nii oma meest kui hiljem ka poega, ei meeldinud talle biograafia pealkiri – ei sõna „matriarh“ ega ka „dünastia“. „Küsisin meie esimese intervjuu põhjal: „No mida te siis ise pealkirjaks paneksite?“ meenutas Susan Page hiljutises telekanali CBS hommikusaates. „Ta vastas: „Paks proua laulab taas“.“