Juhtkiri | Kas kööbakat pensionisammast on võimalik remontida? 

Seletus on lihtne – pensioniteema läheb korda kõigile ja hakkamasaamise väljavaated pärast tööinimesepõlve on sama olulised kui seegi, kuidas pensionifondid praegu meie rahaga majandavad. Küsimus pole pelgalt fondide madalas tootluses või raskustes oma investeeringute käekäigu kohta adekvaatse ülevaate saamisel. Sama palju või rohkemgi veel on rahulolematuse kujunemisel rolli mänginud nii teist sammast kaitsnud poliitikute kui ka pensionifondide kui asjast huvitatud poole ühisrinne samba kiival kaitsmisel. Sammast puudutavad küsimused tembeldati kas asjatundmatuteks või rahvas investeerimisest arusaamiseks liiga ebapädevaks.

Et rahvast ei kuulatud ega tahetudki kuulata, siis langes Isamaa valimislubadus enam kui viljakale pinnasele. Nüüd möönavad samba kaitsjadki, et remondist tuleb rääkida. Ning parandamist vajavaid kohti jagub, sest endiselt on fonditasud väga kõrged või pensionile minnes kindlusseltsiga sõlmitava lepingu puhul ei muutu teisest sambast saama hakatav summa sendi võrragi kuni surmani.

Soovitus fondidele on lihtne – suhelge sambaomanikega, ärge ülbitsege ega üritage neid igal sammul pügada. Ainult sel juhul on lootust, et kõik ei tormagi võimaluse avanedes sambasse kogutut kohe välja võtma. Tõestage, et sambainvesteeringutega on võimalik midagi teenida ka samba omanikel, mitte ainult fondidel endil.