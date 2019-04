"Troonide mängu" barbarite keel põhineb eesti keelel  

David Peterson rääkis „CBSN AM“ intervjuus, et „Troonide mängu“ alusteoses, George R. R. Martini „Jää ja tule laulus“ oli ratsanikest barbarite keeles vaid kaks fraasi. „Valar morghulis“ tähendas „kõik mehed peavad surema“ ja „valar dohaeris“ - „kõik mehed peavad teenima“. „Võtsin need aluseks, rajasin ülesjäänud verbide ja nimisõnade süsteemi ning arendasin seda edasi, nii et põhimõtteliselt saaks terve, tõlgitava keele.“