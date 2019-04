ASTRONOOMILINE KLÕPS: teadlased avaldasid esimese foto mustast august 

Must auk on piirkond avakosmoses, mille gravitatsioon on nii tugev, et sellest ei pääse ükski aine. Ta ei peegelda valgust. Sündmuste horisondiks nimetatakse piiri, alates millest mateerial enam väljuda pole võimalik. Sellest piirist sissepoole ei kehti enam meile arusaadavad loodusseadused, puuduvad aeg ja ruum.