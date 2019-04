FOTOD | Eurovisioni lavaehitus on täies hoos, meeskonnaliikmed töötavad ööl ja päeval 

Eurovision 2019 lavaehitus. Ola Melzig KAN/eurovision.tv

Meeskonda tabas ka väike tagasilöök. Ola kirjutas 9. aprillil blogis, et üks laev, mis peaks neile tooma vajalikke materjale, et saaks kokku panna lavakujunduses kasutatavad suured kolmnurgad ja seetõttu venib ka lavaehitus - kuigi lavamaterjalid on olemas - paar päeva. Enne, kui lava saab kokku hakata panema, tuleb valmis ehitada kolmnurgad. Õnneks leiti 10. aprilliks kadunud laev siiski üles ja nii sai ka kolmnurgad lõpuks lakke tõmmata.

Eurovision 2019 lavaehitus KAN/eurovision.tv

Wiwibloggs on kirjutanud, et sel aastal tulevad lavakujundusse tagasi ka LED-ekraanid. Eelmisel aastal neid ei kasutatud. "Fookus on seal, kus ta olema peab – artistil – selle asemel, et taustal lendaksid halva resolutsiooniga videoseinal totakad liblikad või banaanid. Me küll lubame artistidel oma raha eest videot kasutada, sest usume, et kui asi on tehtud spetsiifiliselt mingile kindlale esitusele, annab see esitusele väärtust juurde," põhjendas Melzig mullu Õhtulehele.