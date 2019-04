Rootsi rahandusminister Magdalena Andersson tunnistas, et Säpole sundis lisaraha eraldama vägivallale kalduvate äärmustliikumiste tugevnemine.

Säpo pressiesindaja Gabriel Wernströmi sõnul on Rootsis terrorioht viimastel aastatel suurenenud. Lisaraha kasutab Säpo äärmuslastel silma peal hoidmiseks. Jälgimise all on nii islamistid kui ka valgete ülemvõimu soovivad paremäärmuslased.