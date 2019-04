Toomas Alatalu | Uue võimuliidu vastalistel on aeg tunnistada tõde

Laias laastus algas see kõik peale Ameerika Ühendriikides, kus juba järgmisel päeval pärast Donald Trumpi võitu 8.novembril 2016 tulid kaotajad tänavatele kisaga – meie seda ei tunnusta! Vastuseis kujunes totaalseks, sest välja toodi ka üliõpilased ja õpilased ning kaasati välismaal olevad samameelsed. Kõike suunas ja õpetas meedia.

Peaarvestus oli selles, et tegelikult oli esialgu Trumpi vastu ka suur osa vabariiklastest, kellele – nagu kogu USA establišmendile oli too võõrkehaks, poliitikasse tulnud matsimaneeridega ärimees, kellest lubati ja loodeti ju 90 päevaga lahti saada. Trumpi-vastane hüsteeria kestis 20.jaanuarini 2017, kui Trump astus ametisse. Nagu teada, maharahunemist paraku ei järgnenud ja USA demokraatidel õnnestus selle lainel novembris 2018 saada enda kontrolli alla USA kongress, ent märtsis 2019 tuli vastasleeril siiski tunnistada (Muelleri komisjoni raport), et Trumpi ametist mahavõtmise plaanid tuleb maha matta. Vabariiklased on aga vahepeal hakanud Trumpi toetama, sest riigi majandusseis on ju paranenud.

Kuigi Ameerikamaal toimunu kirjeldus sai lühike, peaks olema selge, et Eestimaa elab praegu üle täpselt sama – kaotajad ei tunnista võitjaid ja kui USAs on üks mats, siis meil terve matsipartei, mis ei tohtivat võimu juures olla (ehkki nende aatekaaslased on seda isegi Soomes).

Lauluga õigesti mõtlema

Et vastuhakk sellele oleks veenvam, on pea iga nädal juba olemasolevate ühenduste kõrvale loodud üha uusi ja uusi, kes kõik kuulutavad vastuseisu kokku pannud uuele koalitsioonile. Nagu Ameerikas, nii ka Eestis näeb meedia oma rolli ajude õiges suunamises. Seejuures ka rahvuslikust eripärast tulenevaid võtteid kasutades.

Kogu Euroopa käärimist arvestades polnud raske ette näha EKRE edu valimistel ja tuleb nentida, et seda on juba ridamisi üritatud peatada lauludega ehk eestlaste (aga ka lätlaste ja leedulaste) vana salarelvaga. Kui mullu protestis osa rahvast sellega, et sõitis riigi 100. sünnipäeval Lätti ostlema, siis selle aasta 24.veebruaril tehti EKRE traditsioonilisele tõrvikuparaadile ja Tõnis Mägi „Koidule“ vastukaaluks samaaegne kontsert ja valgusshow välisministeeriumi ees.

Kui meenutada, millise kontserdi ja vastukontserdi saatel toimus Eesti presidendi väljavahetamine 2006.aastal ning – üldise hinnangu kohaselt – paremad võitsid, siis polnudki üllatus, et Kaja Kallase võimule pürgimise katsele eelneb väike laulupidu Lauluväljakul.