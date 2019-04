USKUMATU! Uus võimalik keskkonnaminister nägi Saksamaal töötades ilmutust!

"Ühel hommikul, kui tund töötades mööda oli saadetud, tuli mõte, et seekord aitab küll – on ju küllalt tehtud ja sulud on enam-vähem puhtad. Ta väljus laudast, aga siis juhtus temaga midagi, mida ta ise seletada ei oska. See tunne ei lähe tal kunagi meelest. Miski tema sees, miski, mis oli kasvanud vanemate talus ja võimalik ka, et settinud temasse kõigi eelnevate põlvkondade kogemuste kaudu, sundis teda seisatama. See miski tema sees ütles: „Rene, see, mida sa teed just siin ja just praegu, määrab ära selle, mida sa teed kogu oma ülejäänud elu. Kui sa praegu lähed ja otsustad, et töö, mida sa seal kiirustades tegid, on hea küll, teed sa selliseid valikuid ka edaspidi.”," kirjeldas intsidenti Uued Uudised.