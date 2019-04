Pistist andnud teletähte ähvardab 40 aasta pikkune vangistus

Saatuse iroonia: Lori ja Mossimo noorem tütar, sotsiaalmeediatäht Olivia Jade Giannulli oli enne ülikooliõpingute algust oma fännidele rääkinud, et tal pole plaanis loengutes käia - ta tahab kogeda pigem selliseid tudengielu rõõme nagu spordipäevad ja peod. „Õppimisest ma eriti ei hooli, nagu te teate.“

Ajakirja People teatel oli Olivia oma vanemate mahhinatsioonidest teadlikud. Lori ja Mossimo andsid altkäemaksu, et University of Southern California sõudenaiskonna treener värbaks nende tütred naiskonna ridadesse - see tagas Oliviale ja Isabellale koha ihaldusväärses ülikooli, kuhu nad eksamihinnetega poleks sisse pääsenud. Tegelikult polnud tüdrukud eales sõudmisega tegelnud.