Kalle Käsper | E-valimised on liigagi hästi kontrollitud

Tavalistel valimistel viibib iga valija valimiskabiinis üksi, tema kõrval ei seisa abikaasa, lapsed ega vennad-õed. Keegi ei saa teda kontrollida. Kodus võidi arutada kui palju, kelle poolt on vaja hääletada, võis esineda lahkarvamusi, keegi võis püüda kellelegi sisendada, et tarvis on anda hääl just sellele, ja mitte teisele kandidaadile – kuid sel hetkel, kui valija siseneb kabiini, on need mõjud minevikus, ta saab teha oma otsuse sõltumatult, ja – muide – mitte keegi ei saa teada, kelle poolt ta tegelikult hääletas.

E-valimistel sellist olukorda garanteerida ei saa, ja seepärast on siin võimalik valijat mõjutada. Pole välistatud, et vanaema juurde astub lapselaps, küsib, kas sa juba hääletasid, kuuldes eitavat vastust, toob välja arvuti, aitab vanaemal sisse logida, ja siis ütleb: „Vanaema, sa ju hääletad selle ja selle erakonna poolt, eks?“ Ja kuidas sa ei toimi lapselapse tungiva soovi kohaselt, kui tema on see, kes sulle poest piima toob?