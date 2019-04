„PUUDUTA MIND“ 74. SAADE | Reigo Jõe: igaüks meist võiks kodus seeni kasvama panna

Kõiki saateid on võimalik kuulata ja alla laadida hiljem ka Soundcloud`ist SIIT!

"Puuduta mind"; Reigo Jõe; Anu Saagim; Sirje Presnal Erki Parnaku

Reigo usub, et igaüks meist võiks kodus seeni kasvama panna. Kuidas seda teha? Meie korraldasime stuudios seenekasvatuse töötoa. Uskuge või mitte, aga ka köögilaual kasvatatud seened on äärmiselt maitsvad ja, mis kõige olulisem, puhtad.

Reigo arvab, et igaüks meist võiks vabalt kodus näiteks kastitäie austerservikuid kasvama panna. Seenekasvataja esitles saates kasvualust, kus areneb austerserviku niidistik. "Seenekasvatus on väga huvitav, väga põnev ja lisaks: ise kasvatatud seened on äärmiselt maitsvad ja loomulikult puhtad," sõnas ta.