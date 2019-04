Prokurör vaidlustas vägivallas süüdistatud koolijuhi õigeksmõistmise 

Sprenki kriminaalasjas on tõenditeks kannatanute, tunnistajate ja süüdistatava ütlused ning suuresti on tegu sõna-sõna-vastu-olukorraga, on varem öelnud Tartu maakohtu pressiesindaja. Pärast süüdistuste läbi töötamist leidis kohus, et ühelgi korral ei saa Sprenkile tehtud etteheidet kindlalt tõestada. Lõpuks lähtus kohus seadusesättest, mille järgi tõlgendatakse kriminaalmenetluses kõrvaldamata kahtlus süüdistatava kasuks.