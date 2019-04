Rahvusringhäälingu nõukogu koosolekul läks tuliseks aruteluks 

"See on ju selge, et kõik ju võivad eksida - teadlased eksivad, ajakirjanikud eksivad, inimesed eksivad, kui rääkida üksikjuhtumitest. Kui rääkida kogu Eesti rahvusringhäälingu programmist, siis meil ei ole mingit põhjust siin mõelda mingitele muudatustele. Rahvusringhääling on tõestanud kogu oma ajakirjanikkonnaga ikkagi seda, et need ülesanded, mis avalik-õiguslikule ringhäälingule on seatud, neid täidetakse," kommenteeris Veidemann "Aktuaalsele kaamerale", vahendas ERRi uudisteportaal.