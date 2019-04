Elu Igor Volke: „Me liigume selles suunas, et meist saavad kosmoseolendid!“ Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga: M

HELGE TULEVIK? Igor Volke armastab pikka perspektiivi ja suuri ideid. Tema visioonis on inimene kosmoseolend, kelle kodu on Marsil ja ilus suvekodu Maal. „Maailmaruum ongi selleks, et mõistuslik elu selles edasi liiguks,“ leiab ta. Stanislav Moškov

Miks ei ole inimene juba peaaegu poolsada aastat jalga Kuu pinnale tõstnud? Ufoloog ja visionäär Igor Volke ütleb, et see on osa suurest mängust. Nüüd on mäng sealmaal, et Kuule minek ei tähenda enam jälje jätmist, vaid seekord minnakse, et jääda. Ja sealt edasi juba Marsile! „Me liigume selles suunas, et meist saavad kosmoseolendid!“ kinnitab Volke.