Alo Malt | Miks on valija väsinud? 

Esmalt valikute piiratus või sarnasus, mitte vähesus. Kirjutasin neli aastat tagasi (Postimees, 09.02.2015) enne riigikogu valimisi järgmist: „Kes on Valijakompassiga (äärmiselt tänuväärne veebirakendus!) tuttav, teab kindlasti, et meie poliitilisel maastikul valitseb tühjus konservatiivse vasakpoolsuse sektoris. Ruumi oleks vist veel ühele, moraali ja eetikat ning kodanike võrdsust väärtustavale erakonnale.“

Nüüd, neli aastat hiljem on olukord täpselt sama: vasakpoolsed erakonnad on paljude valijate jaoks liiga liberaalsed ning konservatiivsed erakonnad jällegi liiga parempoolsed. Sotsiaaldemokraatide soov traditsioonilisi ühiskondlikke institutsioone uuesti defineerida või parempoolsete pooldav suhtumine ühiskondlikku kihistumisse on vaid paar näidet suundumustest, mis sotsiaalselt konservatiivsete ja majanduslikult vasakpoolsete vaadetega kodanike jaoks ei sobi.

Olukorda parandaks ehk see, kui erakonna registreerimiseks nõutav liikmete arv, mida mõne aja eest küll langetati, oleks veelgi väiksem ja valimiskünnis madalam. Muidugi peavad võimalike uute parteide asutajad mõtlema, missuguseid erakondi meie poliitikamaastikule veel vaja oleks, et need ei dubleeriks juba olemasolevaid. Mujal Euroopas näiteks paigutuvad ülalmainitud sektorisse – vähemalt nime poolest – kristlikud demokraadid, kuid Eestis on sõna „kristlik“ justkui härjale punase rätiku näitamine.

Edukultus ja usaldamatus

Eesti riigi edu pole väga paljude eestimaalasteni jõudnud – seda on tunnistanud vist kõik meie erakonnad. See omakorda põhjustab inimestes väsimust, tüdimust ja riigist võõrandumist. Aga mitte ainult see. Parasjagu võimul olevate erakondade poliitikud on pidevalt korranud mantraid sellest, kui edukad me oleme ja kui edukaks me veel tulevikus saame. Esiteks on see vastuolus paljude eestimaalaste argireaalsusega ning teiseks lihtsalt tüütu.

Tänapäeva maailmas on niigi konkurentsi ülearu palju, milleks siis kannustada inimesi üha rohkem ja paremini töötama selle nimel, et Eesti tõuseks mingis riikide pingereas paari koha võrra või – halleluuja! – jõuaks koguni esikolmikusse!? Olgem ausad, kellele seda õieti vaja on? Võib-olla poliitikutele Brüsselis eputamiseks? Olen uhke, et olen eestlane, kui Eestimaal on kõigil (kodanikel ja mittekodanikel) õnn ja rõõm elada. Kui see õnn ja rõõm ka väljapoole paistab, siis on juba väga hästi. Vastasel juhul on nagu PISA uuringutes: Eesti õpilaste tulemused on küll suurepärased, ent koolirõõm olematu.

Usaldamatuse õhkkond on samuti väga väsitav: valijad on tüdinud pidevatest korruptsiooniskandaalidest, mis mitmeid võimuerakondi on saatnud. Poliitikud omakorda ei usalda rahvast: presidendi otsevalimisest ja rahvahääletuse lihtsustamisest, ammugi siis otsedemokraatia laialdasemast rakendamisest ei taheta eriti kuulda ega rääkida.