Juhtkiri | Kõige ohtlikumad on võimuliidu mitterahalised lubadused 

Äsja ringhäälingunõukogus menetluses olnud EKREsse kuuluva liikme avaldus uudiste- ja arvamussaadete tasakaalustatuse ja asjaosaliste karistamise ja eetrikeelu kohta pole ju nõukaajaga võrreldes midagi uut. Ka Savisaare-aegne Keskerakond nurises teiste erakondadega võrreldes napima eetriaja üle. Kui tsensuuri on lihtne rakendada, siis hiiliva enesetsensuuriga on lood keerulisemad. Rahakraani abil maailmavaadet sobivas suunas reguleerida on veelgi hõlpsam, pealegi annab toetuste kinnikeeramine riigile hoopis rahalise säästu, olles samal ajal ka märgilise tähendusega. Tegu pole mingi ajakirjandusliku mulliga, sest viimati lubas EKRE raha ära võtta feministeeriumilt. Varem on sama lubatud teha NO teatriga ning viimase otsust tegevus lõpetada peab EKRE enda töövõiduks.

Et EKRE on lubanud jälgida neile „südamelähedast“ nn lillat agendatki kullipilgul ja homoprogrammid nurjata hoolimata sellest, et haridus- ega sotsiaalministeerium pole üldse nende mängumaa, siis on see märk, et oma tegemistes ei lasta end segada koalitsioonikaaslastest. Kui EKRE tõepoolest võtabki kontrolli ka neile mitte kuuluvate ministeeriumide üle, muutub üha küsitavamaks Jüri Ratase roll peaministrina selles võimukoosluses.