Jüri Adams | Peaministril pole valitsuses oma meeskonda 

Valitsuse moodustamisega on seotud paljud põhimõttelised küsimused. Need puudutavad ministrite arvu, nende positsiooni ja ka isikuid. 1992. aasta sügisest on meil püsinud põhimõte, et valitsuses ei ole rohkem kui 15 ministrit (koos peaministriga). Ministeeriume on olnud alguses 11, siis vahepeal 12 ja viimased 17 aastat püsivalt 11. Et tänapäevased ministeeriumid on moodustatud igaüks omaenda infotehnoloogilise süsteemi ümber, on nende arvu suurendamine või vähendamine väga keeruline ja seda oleks praegu raske ette näha.

200 uut ametnikku

Ministreid on aga meil olnud alati rohkem kui ministeeriume. Vähem kui 13 (koos peaministriga) ei ole neid küll kunagi olnud. Suurema osa ajast on meil peale ministeeriume juhtivate ministrite olnud ka üks kuni kolm portfellita ministrit. Igaühel on olnud oma kindel tööülesanne, ja seda ikka koos lõputähtajaga – valitsuse ametisoleku lõpuni, mitte kauem kui neli aastat. Portfellita ministrit ja tema abilisi on alati määratud „teenindama“ mingi konkreetne ministeerium.

Alates Taavi Rõivase peaministriks saamisest need asjad aga muutusid. Sellest peale on meil hoopis kolm ministeeriumi, milles igaühes on mitte üks, vaid kaks ministrit. See tähendab, et osa ministeeriumi struktuurist on allutatud teisele nii-öelda väiksemale ministrile. Mitmete haldusfunktsioonide, eriti järelevalve seisukohast põhjustab see segadust. Ei ole ka mingit selget põhjust, miks ministeeriumiametnik, kes on teatud osakondade ülem, peaks tingimata kandma ministri ametinimetust.

Hoopis tõsisemad on aga kaks muud probleemi. Reformierakonna domineeritud ajastul kujunes välja valitsuskoalitsiooni erakondade tipptegelastest omamoodi universaalsete ministrite seisus, kes muudkui rändasid ühest ministeeriumist teise, ilma et nad oleksid vastavat eluvaldkonda sügavuti tundnud. Jüri Ratas peaministrina võttis teise suuna ja hakkas ministrikohtadele hoopis kutsuma võimekaid inimesi väljastpoolt.

Valitsus, nii nagu seda on põhiseaduses kirjeldatud, pidi ideaalis olema peaministri meeskond. Tegelikkus on kujunenud aga hoopis teisiti. On saanud tavaks, et koalitsiooni moodustamisel jagatakse selle osapoolte – erakondade vahel – ministrikohtade arv ja ka konkreetsed ministeeriumid. Seejärel paneb vastav erakond ministriks kellegi enda hulgast (resp. enda nimel) ja peaministrid on loobunud vastu vaidlemast või oma tingimusi esitamast.