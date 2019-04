VÄLIMARSSAL KHALIFA Haftar - USA Luure Keskagentuuri varasem abiline pöördus Venemaa rüppe 

Nafta- ja gaasirikkas Liibüas valitseb kaos alates 2011. aastast, kui lääneriikide toetusel kukutati Muammar al-Gaddafi režiim. Uue stabiilse valitsuse moodustamine ei õnnestunud ning riik on sisuliselt kodusõjas. ÜRO ja lääneriikide toetatav ühtsusvalitsus eesotsas Fayez al-Sarrajiga kontrollib pealinna, selle ümbrust ja mitut suuremat sadamat. Varem peamiselt Liibüa idaosas tegutsenud välimarssal Khalifa Haftar suurendab pidevalt oma valdusi ning tema üksuste kontrolli all on juba kaugelt üle poole riigi.