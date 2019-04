Kirikuõpetaja imestab: mis on usklikega lahti, et nad enam lapsi ei risti?

„Ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et ristiinimene ei ole usaldanud oma last Jumala kätesse. Midagi on inimestega lahti,“ kirjutas Tammsalu ja küsis, kuidas saavad inimesed jätta nii tähtsa asja tegemata. „Aidaku meid tõesti Kolmainus Jumal, et meie lapsed saaksid ristitud enne, kui meie siit ära läheme ja me oma lapsi enam kuidagi kaitsta ei saa. Andku meile Jumal tarkust, et me neid asju hooletusse ei jäta – see on nii lõpmata oluline,“ palus Tammsalu.

Jaan Tammsalu kommenteeris Õhtulehele, et tema postituse mõte oli teha väike meeldetuletus. „Eesmärk ei olnud üldse hirmutada ja see ei olnud appikarje, nagu hakkaks kirik kokku kuivama. Lihtsalt vahel on vaja inimestele elementaarseid asju meelde tuletada, täpselt nagu on vaja vahel meelde tuletada, et enne söömist peaks käsi pesema,“ ütles ta.

Kuid ristimised on siiski langustrendis. Miks? Tammsalu sõnul on selle taga Eesti ajalugu. „Me elasime vahepeal 50 aastat teiste printsiipidega, nii et kirikust hirmutati inimesi eemale. Igal nädalal oli meedias lugu sellest, kuidas kirik on halb. Ma ei ütle, et see oli halb aeg, aga see on viinud sinna, et ei ole seda vanaema, kes manitseks lapsi ristima. Meil ei ole seda traditsiooni,“ viitas kirikuõpetaja nõukogude ajale ja märkis, et pärast Eesti iseseisvumisel toimunud plahvatuslikku ristimiste tõusu on loomulik langus täiesti tavaline.

Samuti tõi Tammsalu välja usukuulutajad, kelle arusaamade järgi otsustab laps vanemaks saades ise, kas ta tahab ristitud saada. „Nende uskumused levivad meile edasi, et las laps hiljem ise otsustab, kas ta tahab ristitud saada. Samas ei anna me lapsele valikut, kas ta tahab lasteaeda või kooli minna,“ võrdles Tammsalu ja tuletas veelkord meelde, et vanemad võiksid oma lapse siiski jumala kätesse usaldada.