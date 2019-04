Kuidas väljarändajad järjekorda pandi 

ARNO SAAR

„Enne 1950. aastat ei pääse Ameerikasse,“ hoiatab Uudisleht 10. aprillil 1929. „Eestile on sealne sisserändamisnorm 124 inimest aastas niivõrd väike, et see soovijaid põrmugi rahuldada ei suuda. Praegu on end järjekorda ülesse annnud umbes 20 aasta normile vastav hulk. Hiljuti töötati välja uued sissrändamise normid. Nende järgi on paljudel väikerahvastel normi tõstetud, näiteks lätlasi lubatakse nüüd riiki 236 inimest aastas senise 142 asemel ja leedulasi 886. Seni oli nendegi norm 142. Kahjuks puuduvad andmed selle kohta, palju on kavatsetud uue normi alusel sisse lasta eestlasi. Kui seda Läti ja Leeduga võrdselt tõsteti, võib viimane registreerija loota, et ta juba kümne aasta pärast päris seaduslikul teel Ühendriikidesse pääseb.“