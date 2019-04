GRAAFIK | Vanade meeste valitsus 

Uue valitsuse ministrite keskmine vanus on 50: üheksa aastat kõrgem kui eelmise kolme valitsuse keskmine. Näiteks Taavi Rõivase juhitud valitsuse keskmine vanus oli 42 aastat. Uue valitsuse keskmise arvu veavad üles EKRE liikmed Mart Helme (69) ja Mart Järvik (63). Tulevase valitsuse „pesamuna“ on sotsiaalministri kandidaat ja peaminister Jüri Ratase pikaaegne kaasideoloog Tanel Kiik (30).

Rahvalt saadud mandaadiga on uuel valitsusel seis parem kui lahkuval valitsusel, sest uute ministrikandidaatide valimistel kogutud häälte arv ületab ametisoleva kabineti skoori ligi kahe tuhandega. Viimasest kolmest valitsusest oli tugevaim mandaat Taavi Rõivase kabinetil, kel oli ligi 12 000 häält rohkem kui järgnevatel valitsustel.

Ehkki uues valitsuses on viis uut tipp-poliitikasse tulijat – Mart Järvik, Rene Kokk ja Marti Kuusik EKREst, Tanel Kiik Keskerakonnast ja Riina Solman Isamaast –, siis keskmise poliitilise kogemusega on valitsuses kõik korras. Neid aastaid tuleb uues valitsuses keskmiselt kaheksa, mis on sama, mis näiteks Rõivase viimase valitsuse ministritel. Arvutus lähtub parlamendis või kohalikus omavalitsuses juhi kohal töötatud ajast. Uue valitsuse keskmist kogemust tõstavad Isamaa ministrikandidaadid Tõnis Lukas ja Jüri Luik.