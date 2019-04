VIDEO | Hans H. Luik: arvan, et Reformierakond saab peagi oma võimaluse 

Arimees ütles, et Jüri Ratas võib juba ennast järgmiseks peaministriks pidada hoolimata sellest, et pole saanud ametlikku pakkumist. See on seaduslik ning lisaks on Keskerakonna esimees ettenägelik. Grete Lõbu küsimuse peale, kas see on ilus, vastas Luik, et ilu kategooria on muutumas ja oleme tehnoloogiliselt võimendatud.

Saatejuht tõi lähiajaloost näiteid, kuidas näiteks Jürgen Ligi pidi enda kommentaaride tõttu tagasi astuma, küsides külaliselt, miks EKRE juhtivaid poliitikuid ei panda sõnavõttude eest vastutama. Luik tõi näiteks USA interneti ärimehe Jaron Lanieri, kes kohtus Donald Trumpiga siis, kui ta oli pelgalt New Yorki ärimees. Lanieri kirjutatud raamatust ilmnes, et Twitter on teinud inimesest ründekoera, kes on automaatne reageerija, solvuja ja alandaja, rääkis Luik.

„See juhtus Trumpiga, kui ta läks sotsiaalmeedia padukasutajaks. Varem ta ei olnud selline. Seda teeb tehnoloogia. Väga täpselt on vaja vaadata, mida tehnoloogia ühiskonnaga teeb, kui ta paneb inimesed üksteise vastu. Inimesed hakkavad otsima seina, kust tagasi põrgatada. On näha, et koalitsiooni moodustavad erakonnad otsivad seda seina ka ajakirjandusest. Meie (ajakirjanduse – toim) küsimus on see, kas provotseeruda või mitte. See on olemuslik küsimus, millest saame veel rääkida. Ajakirjandusteooria doktor Martin Helme on ka ajakirjandust paika panemas,” muljetas Luik.

Pärast noorema Helme nädalavahetusel öeldud kommentaari välja toomist ütles Luik, et EKRE poliitikule vastu ütlemine on väga libe tee. „See läheb vastastikuseks haukumiseks. Kardetavalt kaotame raamatuid lugeda suutva inimese poliitilise arutelu mingisuguseks klähvimiseks. Sellel ei saa lasta juhtuda.”

II pensionisamba olulisus koalitsioonilepingus

Ärimehe sõnul on koalitsioonilepingus üks suur asi. „Kui II pensionisambaga läheb midagi valesti, vot see on riigi rahanduse julgeoleku probleem. Seda peaks juba Eesti Pank vaatama. Kohe peaksid tekkima analüüsid kergesti seeditavas vormis, et saaks aru, kas proovitakse sotsiaalmaksu teise kanali kaudu taas erastada.