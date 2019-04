Eurovision Vahi värki! Madonna esinebki Eurovisionil! Katharina Toomemets , täna, 19:54 Jaga: M

Madonna Reuters/Scanpix

Iisraeli väljaanne Haaretz vahendab, et Iisraelis Eurovisioni külastajaid ootab ees super üllatus - nimelt on EBU kinnitanud, et finaalis astub lavale Madonna isiklikult!