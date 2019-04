Elu Anne Erm: "Õigel ajal peab õigele nupule vajutama ja võib-olla ka riskima." Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga: M

ALATI LIIKUMISES: „Jazzkaar ja muusika on alati olnud mu elus kõige tähtsamad, muu jaoks ei ole aega,“ ütleb Eesti džässi emaks kutsutav Anne Erm. Kiiretel aegadel võtab ta Tallinna kesklinnas ringi liikumiseks appi tõukeratta. Tiina Kõrtsini

„Igasuguseid seiklusi on olnud! Ühel korral ei lastud Novosibirski Dixielandi üle piiri, nad olid unustanud võtta Moskvast viisa. Siis helistasin ühele ja teisele ja kolmandale, kuni Mart Laarini välja. Narvast saadeti nad Ivangorodi tagasi ja terve päeva otsisin tähtsaid telefoninumbreid. Praegu ei tuleks selline asjaajamine kõne allagi, aga tol ajal oli see võimalik. Nad pandi Ivangorodist uuesti rongi peale, õhtuks olid nad kohal ja mängisid,“ meenutab Eesti džässi ja Jazzkaare emaks nimetatud Anne Erm (75), kelle ellukutsutud rahvusvaheline suurfestival tähistab tänavu aprillis 30. sünnipäeva. Erm on selle peakorraldaja siiani: „Jazzkaar ja muusika on minu jaoks kogu aeg kõige tähtsamad olnud, muu jaoks ei ole mul aega olnud.“