Elu EKSPERT: Diana tapnud vigastus oli tilluke ja haruldane Triin Tael , täna, 18:21 Jaga: M

SURMAAUTO RUSUD: Mohamed Al-Fayed väidab tänini, et tema poeg ja Diana tapeti kuninganna Elizabeth II abikaasa prints Philipi ja nende poja, Diana endise mehe prints Charlesi korraldusel. Veretöö olevat täide viinud salateenistus MI6, mis lavastas Pariisi tunnelis autoõnnetuse. AP/Scanpix

Nimekas Briti kohtupatoloog dr Richard Shepherd on oma pika karjääri jooksul teinud enam kui 23 000 lahangut. Teda on kutsutud kohale äärmiselt kaalukatel puhkudel nagu 11. septembri terrorirünnakud ja printsess Diana surm. Shepherd kirjutab oma värskes raamatus, et südamete printsessile sai saatuslikuks imetilluke vigastus. „Kuid see paiknes vales kohas.“