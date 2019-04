Kevadiseks suurpuhastuseks pole aega ega motivatsiooni – mida teha? 

Sten Kreisberg toob välja, et suurpuhastuse tegemisel on oluline süsteemsus ja õige lähenemine. „Esmalt tuleb ära panna hooajalised asjad, mida enam ei vaja – olgu selleks jalanõud või üleriided. Need peaks puhastama ja hooldevahenditega üle käima ning seejärel ära pakkima. Kui esemed on eest ära, siis on kergem ka puhastada,“ räägib spetsialist.

Tihti kiputakse arvama, et koristaja tellimine on rikaste lõbu. Sten Kreisbergi kinnitusel ei vasta see tõele. „Meie klientuuris on inimesi alates üksikvanematest, kes elavad paneelmajade väikestes korterites kuni eramuteni (seda Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis). Pigem on küsimus põhjuses, miks kliendil kodukoristust vaja on. Küll oleme märganud, et nooremad on altimad teenust tellima. Vanem generatsioon on oma harjumustes kinni ning mõtlevad, et perenaine pole tõeline perenaine, kui ise ei korista,“ mõtiskleb ta.