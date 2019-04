New Yorgi koolides hakkavad lapsed tähistama lihavaba esmaspäeva 

Projekt sai alguse Brooklyni linnaosast, kus esialgu katsetati nn lihavaba esmaspäeva (ingl. k Meatless Monday) viieteistkümnes koolis. Lastel neis koolides ei olnud ilmselt idee vastu suurt midagi, samuti ei täheldanud haridusametnikud, et õpilased oleksid hakanud koolilõunatest loobuma. Seega proovivad lihavabasid esmaspäevi järgmisest õppeaastast kõik linna koolid.

Lihavabade esmaspäevade idee tagamaana toovad koolijuhid esile esiteks rahvatervise küsimuse, samuti liha kalliduse ning keskkonnasaaste, mida liha tootmine põhjustab.

Linnaisade otsusel on ka kriitikuid, kirjutab New York Post. Lihata toit pole tingimata kohe tervislik. Linnapea Bill de Blasio sõi pärast lihavabade koolilõunate väljakuulutamist demonstratsiooniks küpsetatud ube ja grillitud juustusaia, näidet tulevastest koolilõunatest. Mõned toitumiseksperdid olid kiired märkima, et lihavaba esmaspäeva reklaamimiseks mõeldud eine, mida linnapea isukalt mugis, võib küll olla maitsev ja lihata, kuid kindlasti mitte kõige tervislikum.

Toitumisnõustaja Amy Shapiro toob esile ka selle, et lapsed võivad lihavabal päeval toiduleti ääres jätta taldrikule tõstmata eine tervislikumad osad ja nii võib lapse lõuna koosnedagi ainult saiast.