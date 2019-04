Hoius on sinu neljas pensionisammas 

„Meil on vanemaid ning on nooremaid hoiustajaid. Keskmine vanusegrupp on 45-aastased kuni 85-aastased. Minimaalselt saab hoiustada tuhat eurot, kuid investeeritud summad jäävad tavaliselt 10 000 kuni 25 000 euro vahele,“ kirjeldab ta.

Laenu saab ühistust võtta kuni 10 aastaks. Investeeringu turvalisuse tagab see, et laenu antakse vaid kinnisvara tagatisel ning oluline on siin kinnisvara likviidsus ja seisukord. Usaldusväärseks teeb investeeringu ka see, et vahendeid ei paigutata võlakirjadesse ega tegutseta aktsiaturgudel, samuti ei tegeleta kiir- ega tarbimislaenude andmisega.