Ootamatusi ära lahenda laenuga 

Ando Noormets paneb inimestele südamele võtta laenu kaalutletult ja siis, kui oled veendunud, et see on parim võimalik lahendus. „Kui laenu võtmise vajalikkuse on tinginud mõni ootamatu sündmus, tasuks laenu võtmine erilise hoolega läbi mõelda,“ tõdeb Noormets.

„Näiteks, kui varasema plaani kohaselt soovisite uuemat autot, kuid ootamatu kuluna lisandus küttesüsteemi remont, tasuks autoostu plaane edasi lükata või sellest sootuks loobuda. Vastasel korral võivad üheaegselt lisanduvad remondi ja autoostu kulud olla liiga suured, et neid korrektselt tasuda,“ toob Noormets välja. Ta autleb, et lahenduseks on autoostu edasi lükkamine, sellest loobumine või ka soovitust odavama ost. „Märgatavalt lihtsam on laenu teenindada juhul, kui olete ka ise raha kõrvale panna, et osa kulust omafinantseeringuna katta,“ toonitab ta.

Kõige selle taustal on tähtis, et igal inimesel oleks ülevaade oma rahaasjadest. „Vaadake enda rahaasjad üle regulaarselt, nii olete paremini valmis ootamatusteks,“ sõnab Noormets.

Eestimaalased oskavad oma laenamise võimeid hästi hinnata

Compara juht leiab, et eestlased on laenuotsustes siiski piisavalt kaalutletud ja oma võimeid hinnatakse õigesti. Probleemsete laenude osakaal Eesti Panga andmetel kogu laenuportfellis on vaid 1,6%.

„Ka statistika näitab, et praegusel ajal ei pea eestimaalaste puhul muret tundma liigse laenamise pärast – inimestel on oidu võtta laenu mõistlikult ning just siis, kui on vaja midagi olulist soetada. Majapidamistele väljastatud laenude maht on viimase dekaadiga vähenenud 38%. Samuti on eraisikute laenude kasv pea kaks korda aeglasem riigi majanduse kasvutempost (nominaalne kasv),“ räägib Noormets.

Keskpanga andmetel on Eestis täna ühe elaniku kohta laenukohustusi 7500 eurot, mis on küll veidi kõrgem kui Läti ja Leedu vastav näitaja, kuid samas ületavad majapidamiste hoiused keskmist palka 5,8 kordselt. „See on ligikaudu 30% enam kui kümme aastat tagasi. Samas, ei ole pangad laenuandmise tingimusi leevendanud. Eraisikute ja ettevõtete nõudlus krediidi järele püsib aga endine,“ toob Noormets välja.