OLULISED PLUSSID – miks valida laen laenumaakleri juures? 

„Siiski, et saada täpselt aru, millised on krediidiandjate pakkumised tegelikult, tuleb nii laenulepingu, laenuandja üldtingimuste, kui muude laenuga seotud dokumentidega hoolikalt tutvuda. Compara võtab arvesse laenupakkumiste kõiki tingimusi ning toob kliendile välja parima võimalikest,“ selgitab Compara juhatuse liige Ando Noormets.

Ta lisab, et sageli tehakse laenuotsus vaid tagasimakse suuruse ja intressi põhjal. „See ei tohiks kunagi nii olla. On ekslik arvata, et madalaim laenuintress ja väikseim kuine tagasimakse tähendab automaatselt parimaid tingimusi. Tähtis on aru saada, millised on lepinguga kaasnevad ühekordsed ja regulaarsed kulud, millised on kohustuslikud kõrvallepingud ning millised tingimused kaasnevad näiteks ennetähtaegse tasumise või maksega hilisemise korral. “ rääkis Compara juht.