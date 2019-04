15 ministrikandidaadi seas on nii vanu kalu kui ka algajaid 

Taas peaministriks kandideeriv Jüri Ratas (40) on olnud Tallinna linnapea ja riigikogu aseesimees. Ta on Keskerakonna esimees. Ratas on lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli ning on majandusteaduse magister. Ta omandas teise kõrghariduse õigusteaduse erialal. Korvpalliga aktiivselt tegelnud Ratas kuulus Eesti noortekoondisse ja on olnud ka korvpalliliidu president. Ta on abielus ja tal on neli last.