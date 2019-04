Eesti uudised KOALITSIOONILEPE: II pensionisammas läheb, rahvahääletus tuleb! Arvo Uustalu, Liina Hallik , täna, 21:53 Jaga: M

TEINE SAMMAS: Teisest pensionisambast võib peagi loobuda. Aldo Luud

EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsioonileppe küllap kõige rohkem tavainimest erutav punkt on see, et rahvahääletuse võimalus tuleb ning et teisest pensionisambast on võimalik loobuda.