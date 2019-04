Naine oli oma poja lapse surrogaatema: „Ma tahtsin teha talle kingituse!“ 

Uma sünd ajas sotsiaalmeedia elevile. Paljud kiitsid ja pakkusid perele abi lapse kasvatamisel, kuid oli ka ääretult vihaseid ja hukkamõistvaid kommentaare. Nii mõnigi ei mõistnud, kuidas ema saab pojale lapse sünnitada ning arvas, et tüdruk sündis nende seksuaalvahekorrast. Pere otsustas noid pahatahtlikke postitusi ignoreerida. „Kuid ma olen mõelnud, kuidas tulevikus selgitada Umale tema sünnilugu. Arvan, et räägin, kuidas ta tädi andis seemne elu alustamiseks ja vanaema pargi, kus Uma sai õitseda.“

„Tahtsin teha pojale ja ta elukaaslasele kingituse. Kunstiviljastamisel kasutati minu poja spermat ning tema partneri õe munarakku,“ ütleb Cecile Eledge, kes sünnitas oma eelmise lapse 31aastaselt. „Kartsime, et olen nüüd juba sünnitamiseks liiga vana, kuid arstid kontrollisid mu tervist ja jäid nõusse.“

HETK PÄRAST SÜNNITUST: Õnnelikud Matthew ja Elliott näevad esimest korda tütart. Reuters/Scanpix

Cecile'i poeg Matthew ja tema abikaasa Elliott Dogherty on pidanud võitlema eelarvamustega oma abielu esimestest päevadest peale. Matthew oli katoliikliku kooli õpetaja ning ta lasti mõni aasta tagasi suure skandaaliga töölt lahti, kui teatas oma kavatsusest mehega abielluda. Paar oli veendunud, et neil ei lubata konservatiivsuse poolest kuulsas Nebraskas lapsendada, ja hakkas otsima surrogaatema, kes lapse ilmale tooks. Dogherty õde oli kohe nõus munarakudoonoriks saama, kuid surrogaatema otsinguil põrgati esialgu vastu müüri. Paaril polnud raha, et mõnda naise surrogaatemaks palgata. Siis pakkuski Cecile ennast välja. Ta ütles, et talle meeldiks olla jälle lapseootel.

„Arvasime esiti, et ema teeb meiega nalja,“ meenutab Matthew. „Ja kui jäime teda uskuma, siis olime kindlad, et ega arstid ei luba nii vanal naisel surrogaatema olla.“

Kuid pärast põhjalikke terviseuuringuid ütles haigla, et Cecile on igati terve ja paljude näitajate poolest oma elueast nooremgi. Peamised ohud, mis võivad piirata vanemate naiste võimalusi sünnitada, on diabeet ja kõrge vererõhk.

Loomulikult tuli talle anda hormoonravimeid, aga sellest hoolimata ei olnud tal rasedusajal kerge. Cecile kannatas kõik vapralt ära.