Elu GALERII | Oskar Lutsu huumoripreemia pälvinud Urmas Lennuk: "Enda arvates ma ei ole naljamees. Minu abikaasa nimi on Liisa ja äärmisel juhul olen ma Liisa mees." Aigi Viira , täna, 19:32 Jaga: M

TÕOTUS: Nagu tava ette näeb, laskus Lutsu huumoripreemia pälvinud Urmas Lennuk Joosep Tootsi kombel ühele põlvele ja lausus ahjuroobile toetudes tõotussõnad. Taamal paistab Tootsi punane maakera, millele iga võitja oma nime kirjutab. Aldo Luud

„Enda arvates ma ei ole naljamees,“ muheleb mees, kellele eile Palamusel ulatati Oskar Lutsu huumoripreemia. See on Rakvere teatri dramaturgist kirjanik, stsenarist ja lavastaja Urmas Lennuk, kes kinnitab tuliselt, et pole ta miski humorist ega naljamees. Luiskab ausa näoga, et ei oskagi nalja teha. Kui mitte naljamees, siis mis mees? Lennuk lööb särama kui elektripirn: „Minu abikaasa nimi on Liisa ja äärmisel juhul olen ma Liisa mees.“