Urmas Paet: tulevane rahandusminister peaks hakkama tõsiselt võtma rahandusministeeriumi tööd ja kompetentsi 

"Keskerakonna, EKRE ja Isamaa sündiva valitsuse osas hinnangute andmisel on jäänud tagaplaanile see, et kõige intensiivsemalt Euroopa Liidu teiste riikide ja Euroopa Komisjoniga suhtlema pidavaid ministeeriume hakkavad juhtima ELi suhtes skeptilisest EKREst pärit ministrid, kellest osadel napib poliitilist kogemust," kirjutab Reformierakonna aseesimees.