Seisukoht | Kasulik vastasseis 

Niisiis on paar aastat enne KOV-valimisi ilmselt selge, mis saab olema põhiteema. Kindlustus juhuks, kui ei peaks üles kerkima mõnda muud sobivat väärtuskonflikti, mis ühiskonna kahte lehte laiali lööb ja mõttekaaslased hääletuskastide juurde kokku toob.

Ausalt, tüdimus on! Pole kooseluseaduseaegsest vastasseisust õieti kaduda jõudnudki. Arvamused on niikuinii justkui kivisse raiutud, ruumi aruteluks on ahistavalt vähe. Siiski – üks küsimus, mille peale mõelda võiks. Kas rindejoone seadmisest magamistuppa võidavad toetajaskonda edukalt mobiliseerivad poliitikud või ka keegi rahva seast?