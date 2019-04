Martin Mölder | Koalitsioonilepe ehk palju kära ei millestki? 

Teine märgiline moment koalitsioonileppes on abielu küsimus. Viimase nelja aasta jooksul on Eesti poliitika üheks võtmesõnaks saanud väärtused. Kuid samas on jäänud tunne, et ühiskond ja ka osad väärtuste nimel kõnelejad pole läbi seedinud seda, mida see mõiste tähendab või kust ja kuidas väärtused tulevad. See, mis on ühe poole jaoks väärtus, võib teise jaoks olla väärtuste puudumine ja vastupidi. Liiga tihti ja liiga kõrgelt kõlab sõnum, et sul võivad olla ükskõik millised väärtused juhul, kui nad on täpselt need samad väärtused, mis on minu enda väärtused. Eesti poliitikas on hakatud väärtustest rääkima, kuid jääb mulje, et see on vastumeelne ning ei kujutata ette, mida võiks tähendada see, et erinevate väärtustega inimesed elavad koos ühes väikeses Eestis.

Ettepanek kirjutada põhiseadusesse, et abielu on mehe ja naise vahel, annab väärtusdebatile kindlasti hoogu juurde. See annab võimaluse minna tagasi osade väärtuste ja õiguste allikate juurde. Läbi mõelda küsimused, et kuivõrd on tegemist poliitiliste otsustega või millegi olemuslikuga. Praeguseks enam kui pool sajandit tagasi alustasid ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon ja Euroopa inimõiguste konventsioon sellega, et just mehe ja naise õigus abielluda on üks inimõigustest. Neist esimene veel täiendavalt rõhutas, et perekond on ühiskonna üks fundamentaalne koostisosa. Paljud arvavad ka tänapäeval nii, kuid teiste jaoks on mehe, naise ja perekonna mõisted ning nendega seotud õigused oluliselt muutunud. Kui koalitsioonileppe see punkt peaks hakkama realiseeruma, siis oleks tervitatav, kui me ühiskonnana mõtleme ka selle peale, mida tähendavad sellised muutused ja kust nad tulevad ning ei hakka ainult, pilk raevust must, kõrvad lukus, karjuma.

Loogiline valitsus

Lepe leppeks, kui kaua see valitsus võiks aga kesta, kui ta lõpuks ametisse asub? Esimene instinkt on öelda, et eks ta kestab sama kaua nagu nad meil ikka on kestnud – heal juhul umbes paar aastat. Kuid ärgem ka unustagem, mis on praegu teistmoodi. Riigikogus on viis erakonda ja pooled on selgemalt jaotunud kui varem. Ei ole enam „kõik teised ühe vastu“ nagu see oli Savisaare Keskerakonna ajal. Sotsid ja Reform on selgelt ühel pool ja Isamaa ning EKRE on teisel pool. Kaks viimast ilmselgelt valitseksid pigem omavahel, kui ükskõik millises kombinatsioonis, kus ühte neist ei ole. Nende jaoks on see parim võimalik valitsus.