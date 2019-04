PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 14. aprill 

Selleks, et end hästi tunda, vajad häid sõpru. Sulle annab enesekindlust teadmine, et mis ka ei juhtuks, alati on keegi, kelle poole võid pöörduda ja kes sind tingimusteta mõistab.

Sinu ümber on inimesi, kes sinust hoolivad ja on alati valmis sulle appi tõttama. Kas suudad neid väärtustada või kipud pigem uhkeldama sellega, et sul on teiste üle üksjagu võimu?