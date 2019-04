PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 10. aprill 

Palju õnne, Jäär! Algav aastaring võimaldab edu saavutada mitmel rindel. Sinust lausa kiirgab elujõudu ning samas ka veetlust. Lihtne on inimestega suhelda ning neid oma tegemistesse kaasa tõmmata. On head väljavaated suhete arendamiseks – sel aastal algav armusuhe tuleb romantiline, tugev ja kirglik.