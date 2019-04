PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 8. aprill 

Palju õnne, Jäär! Algamas on edukas aasta, mil saad oma valikuid teha iseseivalt. On võimalusi õppimiseks ja enesetäiendamiseks, hobidega tegelemiseks ja armusuhete arendamiseks. Salajasi tundeid hoiad kiivalt hingesoppides peidus. Kui need sulle haiget tegema hakkavad, tuleb need välja elada.