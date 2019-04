BAARI-MADISE BLOGI | Nüüd ma tean, mida ekrelased tunnevad, kui kõik nende vastu sõdivad puhtalt väljaöeldud sõnade pärast 

BAARI-MADIS TEET MALSROOS

Ma isegi selgitasin lõpusõnades, et saan kõigest ja kõigist valesti aru. Ja mind ei peaks MITTE KUNAGI surmtõsiselt võtma. Aga siiski, õrnad hinged on murtud, ärid on tuksi keeratud ja maailm on kah takkapihta hukas. Võitjaid olukorras pole, kuid tähelepanu saavad kõik. Nagu öeldakse: "All publicity is good publicity" ja seda täpselt nii kaua, kui su nimi õigesti kirjutatakse...



Veider, te ei võta neti-trolle tõsiselt, vaid naerate nende matsliku suhtumise pärast, siis miks te ometigi tõmbate klouni võlla, kes on öelnud avalikult välja, et teeb nalja kõige ja kõigi üle. KORDAN, mind ei maksa mitte kunagi tõsiselt võtta. Kas mina olen süüdi selles, et mul on veidi teistsugusem huumor ja suurem platvorm enda väljendamiseks, kui tavalisel inimesel. Kas tõesti minusuguse wannabe sõnavõtt on Eesti suurim valupunkt ajal, millal tulevane peaminister diskrimineerib inimõigusi. Nüüd ma tean, mida ekrelased tunnevad, kui kõik nende vastu sõdivad puhtalt väljaöeldud sõnade pärast. Miks te ometigi vaevate oma pead veel ka minu lollustega ?



Ma olen vabandanud ette ja taha, lootes et asi vaibub. Selgitusi andnud A4de kaupa. Aga kes kurat vabandab minu ees nende, mind füüsiliste vägivalla ja tapmisähvradustega ähvardanud inimeste tegude ja sõnade eest!? Kõik, kes negatiivselt oma arvamust minu kohta avaldavad, ei viitsigi süveneda, kuidas mina end tunnen. MITTE KEEGI!