Kohus käskis vanglal pommimees Märt Ringmaa arstlikku komisjoni saata 

Märt Ringmaa kaitsja advokaat Raiko Paas esitas Viru vanglale taotluse, et nad esitaksid kohtule viivitamatult esildise, et tema kaitsealune vabastataks raske ja parandamatu haiguse tõttu karistuse kandmisest. Kuna vangla ei rahuldanud taotlust, pöörduti kaebusega Viru maakohtusse. Kohus rahuldas avalduse ja kohustas vanglat suunama Ringmaa arstlikku komisjoni, et teha kindlaks, kas ta on karistuse kandmise ajal parandamatult haigestunud.