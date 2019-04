Näitlejanna Anne Veesaar taastub puusaoperatsioonist: jala üle põlve saan alles aasta pärast visata! 

Selle, et ühe puusaga päris õiged lood ikka ei ole, avastas ta väga eriskummalisel moel: “Ma ei saanud äkki enam käte peal seista! Meil oli üks akrobaatika kava koos Toomas Trossi ja Tarmo Kralliga ja me pidime minema viis-kuus aastat tagasi esinema selle akrobaatika kavaga. Ühe korraga ei saanud ma ühte numbrit teha, et ma seisan käte peal ja tõstan jalad üles - jalg ei tõusnud! Lihtsalt ei olnud jõudu ega jaksu, valu veel ei olnud,” meenutas Veesaar.

“Ma arvasin, et oma liiges on ikka oma liiges, et ma käin füsioteraapias, võimlen ja liigun hästi palju, et ma ei pea pöörduma kirurgide poole ja kunstliigest saama,” lootis ta alugses. “Aga ma ütlen kõigile, kes kannatava liigesevalude käes, eriti puusavalu käes - lõpp on väga kiire ja hirmus. Aasta alguses olin ma veel oma sõpradega Berliinis reisil, mul oli väga nõme olla, sest ma aeg-ajalt palusin, et istume, ma ei jõua käia, toetan kellegi peale. Ja väga valus oli! Sammud muutusid järjest lühemaks,” tõdes ta.

Õnneks oli Veesaarel puusaoperatsiooniks juba aeg kinni pandud ja ta teadis, et varsti saab ta abi. Kuid operatsiooni ootamine oli Veesaare sõnul ikka päris õudne aeg.

“Ma olin muidugi meeletus paanikas, ma olen arstide juures käinud ainult siis, kui on vaja autojuhilube, või haiglas olnud siis, kui poeg sündis. Hirm oli kogu selle maailma ees. Aga kui ma olin haiglas, siis ma sain ju mõistusega aru, et see tuleb ära teha, elukvaliteet on peale lõikust hoopis midagi muud ja ongi,” kinnitas ta, lisades, et naljatles juba pärast operatsiooni, et läheb maratonile ja Iron Mani’le end proovile panema.

Veesaare sõnul ei olnud operatsioonist taastumine üldse valu ega vaevarikas. “Äärmiselt professionaalsed on meie arstid ja füsioterapeudid,” kiitis ta.

Varsti ootab Veesaart ees juba teine operatsioon, kuna ka teine puusaliiges oleks vaja välja vahetada. “Nüüd ma juba tean, mis see on ja enam ma niimoodi ei pabista ega karda. Nüüd ma tean kuidas pärast lõikust toimida, milliseid harjutusi hakata kohe tegema, kui jalgu tundma hakkan,” rõõmustas ta.