Saudi Araabia valitsus alustas taas naisõiguslaste vahistamist 

BBC kirjutab, et kuulu järgi pole tegemist silmapaistvate või kuulsate naisõiguslastega, vaid blogijate ja kirjutajatega, kes on oma teostes või kirjutistes pelgalt maininud Saudi ühiskonna võimalikke reforme. Kõigil seitsmel kehtib juba alates veebruarist riigist lahkumise keeld. Kaks vahistatud isikut omavad topeltkodakonsust, olles ühtlasi ka Ameerika Ühendriikide kodanikud. Seitsmest kuus on mehed. Ainus vahistatud naisterahvas on pereliikmete kinnitusel lapseootel.