Eesti Inimõiguste Keskus pärast Henn Põlluaasa sõnavõttu „Esimeses stuudios“: inimõigusorganisatsioonide ründamine on enesele jalga tulistamine 

EKRE ridadesse kuuluv Põlluaas väitis telesaates, et inimõiguste keskus toetab pagulasi, mille tõttu tuleks selle rahastamise vajadust kaaluda. "Nad sellest toituvad ja aitavad nendel Eesti riigi vastu kohut käia. Kui me vaatame, kust need rahad tulevad, siis hasartmängu nõukogust ja mitmelt poolt mujalt, millel üldse mingit põhikirjalist õigust ei ole selliseid ühinguid toetada. Kuna need on siiamaani olnud sotside haldusalas, siis seal võib tõepoolest sellist korruptsiooni hõngu tunda," vahendas ERRi uudisteportaal Põlluaasa sõnu.