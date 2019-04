ÕL VIDEO | Maksatsirroosis Carl Danhammer: „Ma ei tea õhtul magama minnes, kas ma hommikut enam näen.“ 

„Tegelikult olen endale lubanud, et ei anna enam mitte ühelegi ajalehele intervjuud,“ on Carli esimesed sõnad pärast seda, kui diktofon on käima läinud. Eelmise aasta novembris sattus ta kaheksaks nädalaks haiglasse. „Kohalik press püüdis läbi uste ja akende palatisse pääseda, et vaatamata mu abitule olukorrale, kus ma kõiksugu voolikutega olin voodi külge aheldatud, mult mõnigi sõna suust välja pressida. Mul ei ole enam vaja avalikku tähelepanu, olen seda oma senises elus niigi kogenud. Olen oma elu sedavõrd palju põletanud, et kõikide nende tempude põhjal võiks ma olla 200aastane,“ muigab natuke mõrult 62aastane Carl, kes õhtuti magama minnes ei saa lahti mõttest, kas ta hommikut näeb. „Ma kardan magama jääda,“ tunnistab ta. Kaheksa aastat tagasi diagnoositi tal maksatsirroos.