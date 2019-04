Juhtkiri Juhtkiri | Jüri lõpetab, Kaja alustab Ohtuleht.ee , täna, 18:26 Jaga: M

Erki Pärnaku

Valimised võitnud Reformierakonnale valitsuse moodustamise ettepaneku tegemist võib esmapilgul pidada ajaraiskamiseks, kui valimistel teise, kolmanda ja neljanda koha saanud erakondadel on võimulepe samal ajal juba kaante vahel. Et varasematel valimistel võitnud Keskerakonnale kui ebademokraatlikult juhitud parteile ei hakatud sellist ettepanekut eelmistel kordadel Kadriorust tegemagi, on demokraatia areng sellise suhtumisega võrreldes ilmne.