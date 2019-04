Süldibänd Sinu Naine: me lähme Aafrikat vallutama! 

„Meie fenomen on lihtsalt see, et seda muusikat on lihtne kuulata. Jääb meelde ja kui pole tegu keerulise mõtlemisega inimesega, saab ta ka laulusõnadest aru. Meie muusika on ka laiapõhjaline – igaühele midagi. Aga ega me laule tehes selle peale mõtle. Teeme seda, mis meid kõnetab. Ju oleme enda kuulajate nägu,“ ütlevad bändimehed, vastates küsimusele, kuidas nii juhtus, et sel aastal kõigist Eesti ansamblitest just nemad kaks Kuldset Plaati noppisid – üks neist aasta ansambel 2019 ja teine aasta album 2019, mille nimeks „Õnnelik lõpp“.