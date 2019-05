PÄEVA KASUTU FAKT | Milline vääriskivi sai nime sõrmeküünte järgi? 

Tänane fakt pärineb vääriskivimaailmast ja puudutab nimelugusid. Mõnede juveelide puhul on taustalugu väga lihtne: rubiini nimetus on tulnud näiteks ladinakeelsest sõnast „rubeus“, mis tähendab lihtsalt punast värvi.

Oonüksi nime juured on aga veidi loomsemad. Oonüks tuleneb vanakreekakeelsest sõnast ὄνυξ, mis tõlkes tähendab küünt, kihva või kapja. Vääriskivi sai nime külge seetõttu, et seal leiduvad valged või ihukarva laigud meenutavad sõrmeküüsi.

Sellega nipsasjakeste kummaliste nimede lood aga ei piirdu. Ära tuleb mainida veel ka poolvääriskivi ametüst, mis pidi alkohoolse joogi sisse sulpsatuna hoidma joojat kainena. Taas on ametüsti nime juured Kreekas – „lithos amethustos“ tähendab „kivi purju jäämise vastu“.

Allikas: Susie Dent „What Made The Crocodile Cry?: 101 Questions about the English Language“