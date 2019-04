FOTOD JA VIDEO | Iraani tabanud üleujutused viivad endaga kaasa maju ja inimesi 

Sellise ulatusega üleujutused on Iraanis seninägematud. Üleujutused toimuvad 23 provintsis (kokku on riigis 31 provintsi).

Mitte et Iraanis poleks üleujutusi kunagi varem polnud, need on tegelikult isegi päris tavalised, ent hetkel järgnevad need väga pikale põuaperioodile, seega tulid nad nii tavaelanikele kui võimuesindajatele halva üllatusena. Ametnikud ei anna ka rahvale piisavalt infot.

„Meile öeldi, et evakueeruge,“ kurdab üks kodanik. „Aga mitte keegi ei ütle, et kuhu siis!“ Samuti on põgenemine keeruline, sest vesi ujutab üle maanteid. Mõned inimesed istuvad kodumaja katusel juba mitmendat päeva, oodates päästmist. „Ei tule meid keegi päästma, jäämegi siia katusele istuma!“ kurjustab üks õnnetu mees.

Iraani valitsus süüdistab päästeoperatsioonide ja evakueerimiste keerukuses lääneriike, väites, et Iraanile kehtestatud sanktsioonid teevad päästetööd keeruliseks.

Mis erakorsed üleujutused põhjustas? Üks põhjus nii neile kui eelnenud pikale põuaperioodile on muidugi globaalsed kliimamuutused, mis teatud piirkondades toovadki kaasa ekstreemsed või senisest tunduvalt ekstreemsemad ilmaolud. Põud ja ägedad vihmahood ei pruugi Iraanile iseenesest võõrad olla, küll aga muutuvad need aja jooksul intensiivsemaks.